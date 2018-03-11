РИАМО - 11 мар. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В наступившее воскресенье Московская область будет находиться на границе усиливающегося с востока антициклона и теряющего активность облачного вихря с запада.

«В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит минус 3-5 градусов, в Подмосковье минус 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.