РИАМО - 11 мар. Каток на ВДНХ в Москве в воскресенье закончит свой четвертый сезон, в этот день на катке состоится праздничный концерт с участием популярных исполнителей и дискотека на льду, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

На Главном катке страны завершается сезон 2017/18. У всех посетителей ВДНХ еще есть возможность встать на коньки и принять участие в заключительных мероприятиях четвертого ледового сезона под девизом «Зима твоих достижений».

«В заключительный вечер в воскресенье на ледовой сцене ВДНХ состоится грандиозный концерт с участием популярных артистов телеканала МУЗ-ТВ. Мероприятие станет последним в череде многочисленных праздников, событий и активностей, которые в этом сезоне прошли на Главном катке страны. Вместе со звездами телеканала МУЗ-ТВ посетители катка шумно и весело проводят зиму и встретят наступающую весну концертом «Весна с МУЗ-ТВ на ВДНХ». Начало концерта в 18:00», - отмечается в сообщении.

В этот вечер на ледовую сцену выйдут группы SEREBRO, «Дискотека Авария», Иванушки International, 5sta Family, Quest Pistols Show, Emin, Сати Казанова, Влад Соколовский, Миша Марвин, Natan, Doni, Денис Клявер, Доминик Джокер, участники проекта «Новая Фабрика звезд» и другие.

«Танцы на льду под ритмы любимых мелодий, вечерняя подледная подсветка и три часа музыкального драйва создадут атмосферу клубной дискотеки под открытым небом на катке ВДНХ. Для тех, кто не сможет в этот вечер посетить каток, телеверсию концерта «Весна МУЗ-ТВ на катке ВДНХ» можно будет увидеть в эфире канала «МУЗ-ТВ» 24 марта в 16:00», - заключается в сообщении.