РИАМО - 11 мар. Новый маршрут – «Императорский» появится в программе «Усадебного экспресса» с воскресенья, экскурсанты смогут посетить подмосковные усадьбы Ильинское, Усово, и Архангельское, где часто бывали российские императоры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках «Усадебного экспресса» – совместного проекта министерства культуры Московской области и ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» – с воскресенья стартует новый маршрут, получивший название «Императорский», - отмечается в сообщении.

Как пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева, все туры для «Усадебного экспресса», включая «императорский», разрабатываются совместно с сотрудниками региональных музеев.

«Желающие смогут прикоснуться к истории, узнать, как жили члены императорской семьи, своими глазами увидеть мир, ушедший в прошлое», добавила она.

В 1864 году император Александр II приобрел для своей супруги императрицы Марии Александровны имения Ильинское и Усово, ставшие излюбленными местами отдыха царской семьи. В 1880 году, после смерти императрицы, имения Ильинское и Усово унаследовал великий князь Сергей Александрович.

После усадеб Ильинское и Усово туристов ждет экскурсия по музею-усадьбе «Архангельское». Гости прогуляются по парку, осмотрят дворец, посетят театр Гонзага, в торжественном открытии которого 8 июня 1818 года принимали участие российский император Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III.

Участники экскурсии в 9:29 отправятся в путь на электричке от Белорусского вокзала, по дороге они прослушают информацию по теме «Царская дорога». Маршрут включает посещение выставки «Великая княгиня Елизавета Федоровна. Жизнь и судьба», осмотр комплекса храма Спаса Нерукотворного Образа, просмотр фильма в театре просветительского центра «Усово-Спасское» и обед в трапезной дома причта.

Также им предстоит объезд-осмотр школы императрицы Марии Александровны, храма Илии Пророка исторические здания усадьбы Ильинское-Усово. Кроме того, состоится экскурсия по музею-усадьбе «Архангельское», включающая прогулку по парку и посещение театра Гонзага. В 17:00 экскурсанты отправятся автобусом до станции метро «Тушинская».

Предварительно забронировать экскурсии можно по почте manortravel@mail.ru.