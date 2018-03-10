РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Жители микрорайона Львовский в подмосковном Подольске обнаружили неизвестные примеси в холодной воде, которая идет из крана, власти Подольска обязали МУП «Водоканал» исправить ситуацию до 26 марта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители дома №1 на Больничном проезде в микрорайоне Львовский пожаловались, что у них из крана течет вода с непонятными примесями. Сотрудники территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский и представители управляющей компании ООО «Комтех» 1 марта провели проверку, в ходе которой факт наличия примесей в воде подтвердился.

«Управляющая компания ООО «Комтех» при плановой прочистки фильтров на вводе в дом обнаружила примеси в воде и очистила стояк холодного водоснабжения с первого по пятый этажи. Затем 5 марта провели повторную проверку, но при наборе холодной воды присутствовал остаток в виде примесей. В адрес МУП «Водоканал» направили обращение о проведении ремонтно-наладочных работ для улучшения качества подачи холодного водоснабжения на вводе в дом», – сказал замглавы администрации Подольска по развитию территорий Сергей Иванов.

По его словам, администрация Подольска дала указания ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал» неукоснительно исполнять тербования СанПин, а поставщику коммунальных услуг управляющей компании ООО «Комтех» провести осмотр и наладку внутридомовой системы холодного водоснабжения в срок до 26 марта 2018 года