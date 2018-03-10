РИАМО - 10 мар. Почетные грамоты и благодарности вручили женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, торжественная церемония прошла в центре реабилитации детей-инвалидов «Радость моя» в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Мамы детей с особенностями развития ведут активную общественную деятельность по всей Московской области. Многие из них также являются многодетными мамами. Они возглавляют местные отделения ассоциаций родителей детей-инвалидов, работают с многодетными семьями в своих городах, вносят вклад в развитие гражданского общества», - сказала начальник ГУСК Подмосковья Ирина Плещева

Подарки в честь Международного женского дня вручили заместитель председателя правительства Московской области Александр Костомаров, депутат Московской областной думы Сергей Керселян, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В мероприятии также приняли участие члены Общественной палаты Московской области Олег Сирота и Инна Орлова, сотрудники Главного управления социальных коммуникаций региона и глава города Ивантеевка Елена Ковалева.