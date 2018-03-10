РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый пожелал борцам ММА честных и зрелищных боев на турнире промоутерской организации Golden Team Championship (GTC 03) в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мой сын Артем Коханый – один из организаторов турнира. Я этому рад, это красивый турнир. Желаю спортсменам честных и зрелищных боев», - сказал Коханый.

На боевые состязания приедут лучшие спортсмены и чемпионы: Анатолий Малыхин, Али Абдухаликов, Шамиль Мусаев, Камиль Магомедов, Руслан Тедеев и другие.

Всего в рамках турнира GTC 03 состоится 12 боев по правилам ММА. Помимо ведущих отечественных спортсменов, в арсенале промоутерской компании GTC будут выступать перспективные иностранные бойцы ММА. Такое нововведение поспособствует организации более конкурентных поединков.