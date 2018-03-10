РИАМО - 10 мар. Военнослужащие, участвующие в параде Победы на Красной площади в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, прошли специальное компьютерное тестирование и собеседование с психологами, сообщается на сайте Западного военного округа Минобороны РФ.

«Офицеры, сержанты и солдаты приняли участие в компьютерном психологическом тестировании, ответив на более чем 200 вопросов индивидуального типологического опроса и пройдя собеседование с психологом. Результаты тестов позволили сформировать экипажи боевых машин и парадные расчеты из военнослужащих с учетом их характера, темперамента и личных качеств, что позволит наиболее плодотворно подготовить их к параду», - говорится в сообщении.

По результатам опроса, выяснилось, что участие в параде на Красной площади в Москве для 60% военнослужащих – одна из целей службы. Более 45% солдат и сержантов также отметили, что возможность участия в параде – стимул для добросовестной службы и повышения индивидуальной выучки.

Порядка 12 тысяч военнослужащих приступили к тренировкам для участия в военном параде 9 мая на Красной площади.