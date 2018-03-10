РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу открыл турнир по смешанным единоборствам (ММА) во дворце спорта «Триумф», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня в Люберцах впервые проходит такой турнир по смешанным единоборствам промоутерской организации Golden Team Championship (GTC 03). Большое им спасибо. От спортсменов ждем зрелищных боев, но без травм», - сказал Ружицкий.

Всего в рамках турнира GTC 03 состоится 12 боев по правилам ММА. Помимо ведущих отечественных спортсменов, в арсенале промоутерской компании выступят перспективные иностранные бойцы ММА. Такое нововведение будет способствовать организации более конкурентных поединков.

Промоушен Golden Team Championship создан в 2017 году на базе клуба Golden Team. Он ставит своей целью проведение турниров по смешанным единоборствам на территории России и за ее пределами. Основной миссией компании является популяризация ММА как вида спорта, выявление и продвижение молодых бойцов на профессиональный уровень, а также создание телевизионного спортивного контента высочайшего класса.