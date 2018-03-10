РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Спортсмен из подмосковных Люберец Богдан Черепня в субботу победил в первенстве по боксу клуба «Сталь», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель общественной организации развития физической культуры и спорта «Титан-Любер» Александр Сметанин.

«При поддержке спортивной организации «Титан-Любер» и чутком руководстве своего папы и тренера Сергея Черепни юный боксер Богдан Черепня победил в первенстве клуба «Сталь» в Люберцах», - сказал Сметанин.

Он добавил, что спортсмен победил в весовой категории до 41 килограмма среди боксеров 2006 года рождения.