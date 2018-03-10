РИАМО - 10 мар. Полицейские задержали 27-летнего приезжего, который с ножом в руках отнял у двух женщин деньги, украшения и телефон, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и оперативники ОУР ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в совершении разбоя», - говорится в сообщении.

В ОМВД поступило сообщение о разбойном нападении. По словам потерпевшей, в квартиру, которую она снимает в одном из домов на Чертановской улице, подруга привела мужчину, с которым познакомилась на улице. Позже он, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у женщин отдать ценные вещи. Похитив золотые украшения, денежные средства и мобильный телефон, злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.