РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Жительница Подольска пожаловалась на отключение газа в нескольких подъездах многоквартирного дома и требование заплатить за новую плиту, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в доме №46А на улице Свердлова 26 февраля отключили газ, не предупредив жителей. По словам многодетной матери, ей особенно тяжело с маленькими детьми без горячей воды и газа. Кроме этого, женщина попросила объяснить, почему с жильцов требуют оплатить по 1700 рублей для включения плит, в обмен на бумагу, в которой написано, что произведена замена плиты.

«В аварийно-диспетчерский участок Подольской РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» от жильца квартиры №57 дома №46А на улице Свердлова в подольске поступила аварийная заявка на подозрение отравлением угарным газом. При выезде аварийной бригады на место выявлены нарушения правил пользования газом при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в квартире №57. Для исключения ситуации, угрожающей жизни людей, обследуют газовое оборудование, вентканалы и дымоходы во всех квартирах в доме. После устранения нарушений возобновлена подача газа в подъезде №4, в подъездах №2 и 3 работа продолжается», - сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

По его словам, во время проверки квартиры №57 дома №46А на улице Свердлова специалисты выявили несанкционированную замену проточного газового водонагревателя, в котором алюминиевый дымоотводящий патрубок был деформирован. При проведении обследования в квартирах №№41, 45, 49, 53 и 57 также были выявлены нарушения правил пользования газом.

В соответствии с правилами, при нахождении подобных нарушений газовые службы обязаны незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления об этом заказчика.

Локализация аварийных участков сети газопотребления, устранение утечек газа, предупреждение аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требования о предварительном согласовании с заказчиком даты и времени обеспечения допуска сотрудников исполнителя к внутридомовому и квартирному газовому оборудованию и требования об уведомлении заказчика о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах.