РИАМО – 10 мар. В Москве 17 марта состоится товарищеский матч между столичным футбольным клубом «Динамо» и пермским «Амкаром», сообщает РИА Новости.

«Основной состав «Амкара» в следующие выходные отправится в Москву, где проведет игру с «Динамо», - говорится в сообщении.

Изначально на 18 марта у «Амкара» был запланирован выездной матч 23-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, но из-за выборов президента России он был перенесен на 18 апреля.

Ранее «Амкар» уступил «Арсеналу» (0:2) в рамках 22-го тура РФПЛ. Игра состоялась в Уфе.