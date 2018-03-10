РИАМО - 10 мар. Столичные полицейские задержали в подмосковном Королеве мужчину, подозреваемого в краже у москвича внедорожника Ford Explorer, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже машины. Потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу своего автомобиля Ford Explorer, ранее припаркованного в одном из дворов на Суздальской улице. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в городе Королеве. Им оказался 31-летний мужчина. В гараже у него было обнаружено похищенное транспортное средство. Как выяснилось, в ночью злоумышленник при помощи специального оборудования завел машину и перегнал в Московскую область, намереваясь в дальнейшем продать», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.