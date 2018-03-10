РИАМО - 10 мар. Регулярное железнодорожное сообщение с Москвой из города Сунжа (бывшая станица «Орджоникидзевская») запустят в Ингушетии 2019-2020 годах, сообщает ТАСС.
«Ездить по новому маршруту поезд начнет к концу 2019 – началу 2020 года. Все зависит от РЖД», - сказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на международной туристической выставке «Интурмаркет-2018».
Он уточнил, что в настоящее время необходима реконструкция железнодорожного участка от Сунжи до Назрани, крупнейшего города республики. В эти работы планируют инвестировать более 2 миллиардов рублей.
Также предусмотрено строительство нового здания железнодорожного вокзала в Сунже вместо старого здания станции, отметил глава Ингушетии.
В настоящее время из Ингушетии в столицу ходит только один прямой поезд Назрань – Москва.
XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018» проходит 10-12 марта в Москве, это международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма – от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.
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