РИАМО - 10 мар. Четыре автомобиля столкнулись в районе Рязанского проспекта в Москве, в дорожно-транспортном происшествии пострадал 12-летний ребенок, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Рязанского проспекта и 2-го Вязовского проезда столкнулись четыре автомобиля. Пострадал 12-летний ребенок, он получил незначительные травмы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего вертолетом доставили в медучреждение.