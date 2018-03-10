РИАМО - 10 мар. Строительство уникального моста с независимыми пролетами началось на бывшей территории завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Инвестор проекта развития бывшей территории завода «Серп и молот» приступил к строительству уникального моста», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, мост состоит из двух независимых пролетов: один – для движения легковых автомобилей и велосипедов, а второй – для пешеходов.

Мост пройдет над парком «Зеленая река», уточнил мэр.