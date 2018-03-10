РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Веселую зарядку и интерактивные игры провел в субботу аниматор для жителей поселения Малаховка подмосковных Люберец в парке на фестивале «Выходи гулять», сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Веселый Петрушка - Денис Хрупов из культурно-досугового центра «Союз» - провел с ребятами и родителями интерактивные игры и веселую зарядку. Все желающие могли прокатиться на собачьих упряжках с замечательными хаски», - говорится в сообщении .

На буккроссинге «Читайка» детям подарили книги о весне. Затем для детей и родителей провели викторину и литературную игру.