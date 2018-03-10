РИАМО - 10 мар. Станцию обезжелезивания воды и новую районную библиотеку открыли в субботу в поселке Вербилки Талдомского района Подмосковья, сообщил РИАМО заместитель начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина» Виктор Рень.

«Сегодня я побывал в Вербилках. Здесь открыли новый водозаборный узел, библиотеку в новом доме культуры, также мы посмотрели концерт великолепных артистов. Все хорошо, очень много местных жителей, более 400 человек собрались на концерте», - сказал Рень.

Он отметил, что у жителей, которые пришли на концерт, праздничное настроение. С жителями провели встречу.

Строительство нового водозаборного узла по программе Московской области «Развитие ЖКХ на 2017-2021 годы» началось в октябре 2017 года и было закончено в конце года. Стоимость работ составила 30 миллионов рублей. При строительстве были применены передовые технологии очистки воды от растворенного в ней железа, а также мутности и жесткости. На сегодняшний день 7 тысяч человек обеспечены чистой водой.

В состав библиотеки входит взрослое и детское отделение. Книжный фонд составляет 19 тысяч книг. Зарегистрированных посетителей – 1,4 тысячи человек.