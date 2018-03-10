РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 мар. В субботу в праздничном забеге на бульваре Пехорка в подмосковной Балашихе приняли участие более 100 человек, сообщил «РИАМО в Балашихе» организатор мероприятия.

«Погода не испугала жителей Балашихи, в забеге приняли участие более 100 человек, с 3 до 55 лет», - рассказал собеседник.

Дети бежали на дистанцию 1 километр, женщины - 2 километра, а мужчины - 4 километра. Победители забегов получили памятные дипломы и призы.