РИАМО - 10 мар. С автодорог Московской области за минувшие сутки вывезли порядка 13 тысяч кубометров снега, данные работы в регионе продолжаются, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожный комплекс Подмосковья продолжает работу в выходные дни в усиленном режиме по вывозу снега. За прошедшие сутки с региональных автодорог было вывезено порядка 13 тысяч кубометров снега. Работы продолжаются также на муниципальной улично-дорожной сети», - говорится в сообщении.

В настоящее время в работах по расчистке от снега и обработке региональной сети дорог реагентами задействовано порядка 500 единиц спецтехники.

Сегодня в Московском регионе ожидается до минус 6 градусов, местами небольшие осадки в виде снега.