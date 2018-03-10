РИАМО - 10 мар. Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Клину закончилась для одного из собутыльников ранением в грудь, подозреваемого в преступлении задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 19:30 в городском округе Клин, улица Миши Балакирева, от дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Клинская ГБ» местный житель 1989 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД местный житель 1983 года рождения, ранее судимый по статьям «Грабеж» и «Хулиганство», который в квартире по адресу своего проживания в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, причинил ножевое ранение пострадавшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.