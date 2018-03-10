РИАМО – 10 мар. Российская Федерация отозвала заявку на ассоциированное членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), однако сотрудничество с Москвой продолжится, сообщает РИА Новости.

«У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», - сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

Тезаури отметила, что государство не обязано быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в ее работу.

По ее словам, решение Москвы никак не повлияет на ее участие в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будут обсуждать.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер.