РИАМО - 10 мар. Столичные полицейские задержали на северо-западе Москвы мужчину, который ранил в шею ножом своего брата во время распития спиртного, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 9 марта в полицию поступило сообщение от мужчины 1983 года рождения о ножевом ранении в квартире по месту проживания на Ярославском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1967 года рождения с резаной раной шеи слева и алкогольным опьянением.

«В квартире по месту жительства задержан неработающий мужчина 1970 года рождения, который изобличен в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре нанес удар ножом своему брату, причинив ему колото-резаное ранение», - сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшего госпитализировали в больницу.