РИАМО - 10 мар. Тело человека нашли на лестничной площадке в строящемся доме в подмосковных Химках, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого марта в 01:09 в городском округе Химки, Вашутинское шоссе, в строящемся доме на лестничной площадке обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.