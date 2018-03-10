РИАМО - 10 мар. Пожар произошел в доме городского поселка Дедовск городского округа Истра Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 09:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, городское поселение Дедовск, Волоколамское шоссе, дом 20.

«Есть пострадавший. В 13:40 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в частном доме принимали участие 11 человек и три единицы техники.