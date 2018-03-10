РИАМО – 10 мар. Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют, что на начало 2018 года в России зарегистрировано 1,8 тысячи электромобилей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По состоянию на 1 января 2018 года в российском автопарке было зарегистрировано 1,8 тысячи электромобилей, представленных всего лишь несколькими моделями», - говорится в сообщении аналитиков.

Наиболее популярной моделью электромобиля в России является Nissan Leaf. В России приобрели более 1,1 тысячи таких машин, что составляет около 60% от общего числа электрокаров в стране.

Далее следует Mitsubishi i-MiEV (283 единицы), доля которой составляет 16%. Также около 15% парка электрокаров в России занимает Tesla, представленная седаном S и кроссовером X.