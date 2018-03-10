РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу состоялось торжественное открытие чемпионата и первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов по фитнес-аэробике, всего в состязаниях принимает участие около 700 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» тренер детско-юношеского клуба аэробики «Зефир» Наталья Харламова.

«В субботу утром в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск состоялось торжественное открытие чемпионата и первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов по фитнес-аэробике, состязания будут проходить 10 и 11 марта. В них принимает участие около 700 спортсменов из 26 городов. Подольск представляют семь команд», - сказала Харламова.

Спортсменки покажут свое мастерство в степ-аэробике, аэробике, хип-хоп-аэробике. На спортивную площадку «Юности» выйдут дети, а также спортсмены старше 17 лет в дисциплине «Профи».