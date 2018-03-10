РИАМО - 10 мар. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте на востоке Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Девятого марта в 17:20 у дома №5 по улице Полимерная неработающий мужчина на автомобиле BMW 530i, следуя от улицы Новогиреевская в сторону улицы Кусковская, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пенсионера. От полученных травм он скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что труп направили в танатологическое отделение (морг) №9. По данному факту следователи проводят проверку.