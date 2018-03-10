РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. В подмосковном Королеве порядка 300 человек станцевали вальс, самбу, фокстрот и танго во время весеннего бала главы города, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Весенний бал главы города прошел в Королеве в субботу. Он был организован администрацией при содействии отдела по работе с молодежью и совета молодых ученых и специалистов.

«Бал посетило порядка 300 человек. Это студенты, молодые ученые, сотрудники РКК «Энергия», пенсионеры. Всех участников бала объединяет любовь к танцам и желание научиться чему-то новому», - сказал Конышев.

Во время бала участники станцевали польку, фокстрот, вальс, падеграс, румбу, танго, самбу и рок-н-ролл. В перерывах между танцами танцевальные коллективы города выступили с показательными номерами, а участники бала могли попробовать приготовленные для них угощения.