РИАМО - 10 мар. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке холеры в Йемене, в почти 60% случаев заболевшие умерли, сообщает Газета.ru.

«В 59,3% случаев смерть зарегистрирована у пациентов, поступавших в больницы в тяжелом состоянии. Тяжелое развитие болезни наблюдалось в 16% всех случаев холеры. В 28,8% всех случаев заболевание развивалось у детей до пяти лет», - говорится в сообщении.

За последние три недели в 174 районах Йемена сообщается о случаях, похожих на холеру.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.