РИАМО - 10 мар. Пожар произошел в квартире в поселке Запрудня Талдомского района Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 10:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Талдомский район, поселок Запрудня, дом 13, квартира 4.

«Есть пострадавший. В 11:35 – ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в квартире принимали участие 11 человек и три единицы техники.