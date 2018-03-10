РИАМО - 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экологии и природопользования.

Губернатор в субботу провел селекторное совещание с участием членов правительства, различных ведомств и главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, посвященное ситуации на подмосковном полигоне ТБО «Ядрово».

«Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня», - говорится в сообщении.

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, сегодня форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако из-за осложнения обстановки и по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель.

«Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата», - отметил Коган.

Он подчеркнул, что вблизи полигона уже работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут установлены еще две станции. Данные экомониторинга будут доступны для всех желающих.

Полигон «Ядрово» эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.