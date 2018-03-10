РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что с 2000-го года думает о том, кого оставить своим преемником, сообщает Газета.ru.

Журналистка телеканала Мегин Келли поинтересовалась, присмотрел ли президент РФ «какого‑нибудь последователя».

«Я с 2000-го года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», - ответил Путин.