РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Аниматоры провели игры для детей в двух парках подмосковных Люберец в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«В субботу, 10 марта, сразу в двух городских парках прошел фечтиваль «Выходи гулять». В Центральном парке прошла программа «Мамин мир», посвященная Международному женскому дню. А в парке «Наташинские пруды» аниматоры провели для детей игры. Они водили хоровод, отгадывали загадки и участвовали в семейных эстафетах», - сказал Негин.

Он добавил, что 11 марта в Центральном парке пройдет спортивно-развлекательная программа «Выходите гулять, люберчане». Сбор участников в 11:50 на Малой площади парка.

Также в парке «Наташинские пруды» состоится музыкально-развлекательная программа «Выходи гулять». Начало в 12:00, вход свободный.