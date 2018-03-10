РИАМО - 10 мар. Санитарный вертолет Московского авиацентра доставил подростка с травмами после ДТП на севере Москвы в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Дмитровского проезда, 18, где произошло ДТП. По информации очевидцев, автомобиль наехал на мальчика 14 лет. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшего подростка с различными травмами в лечебное учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.