РИАМО – 10 мар. Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет пургу», сообщает Газета.ru.

Глава государства заявил журналистке Мегин Келли, что не может лично отвечать за все заявления сотрудников, работающих в администрации президента.

«У нас 2 тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - признался Путин.

В ходе интервью Путин также рассказал, никогда не читал записей президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter.