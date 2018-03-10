РИАМО - 10 мар. Вооруженный налетчик в маске ограбил салон сотовой связи в городе Московский Троицкого округа столицы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию 9 марта поступило сообщение от 20-летнего продавца салона сотовой связи о разбое в организации по адресу: город Московский, 1-й микрорайон, дом 23Б.

«Установлено, что 9 марта в 19:48 в салон сотовой связи вошел неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из кассы деньги в сумме 31,7 тысячи рублей и скрылся», - сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбудили уголовное дело, добавил представитель пресс-службы.