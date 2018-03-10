РИАМО - 10 мар. Строительство самой большой в России школы на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) начнется в 2019 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2,5 тысячи ребят. На базе школы сделаем детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования», - написал Собянин.

В ближайшие 10 лет на территории промзоны ЗИЛ возведут 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Здесь появятся красивые скверы, парки и набережные. В основе реновации промзоны – создание среды, объединяющей жилье, рабочие места и всю необходимую инфраструктуру.