РИАМО - 10 мар. Пьяная ссора двух мужчин в подмосковных Люберцах закончилась убийством, подозреваемого в преступлении задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 9 марта в 08:55 в своей квартире в доме №24 по улице Южная в Люберцах с колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружен труп мужчины 1949 года рождения, ранее судимого по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1983 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».