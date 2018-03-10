РИАМО - 10 мар. Более 20 театральных коллективов городского округа Красногорск принимают участие в ХХ фестивале «Театральная весна», который стартовал в субботу во дворце культуры «Подмосковье», сообщила начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Галина Ковалева.

«Театральная весна» проходит в Красногорске в 20-й раз. В этом году премьеры спектаклей представит 21 коллектив. Всего же большой театральный форум объединяет более 30 коллективов», - сказала Ковалева.

Она подчеркнула, что в прошлом году «Театральную весну» посетили более 15 тысяч зрителей. Ежегодно интерес жителей Красногорска к фестивалю возрастает.

Фестиваль появился 20 лет назад по инициативе театральных коллективов Красногорска при поддержке администрации муниципалитета. Спектакли ставят не только крупные коллективы, но и школьные театральные студии, любительские театры, которые есть в маленьких клубных формированиях.

«Театральная весна» дает толчок для развития театрального искусства в Красногорске, из фестиваля выросли еще два, которые проводятся в Молодежном центре и усадьбе «Знаменское-Губайлово». Благодаря этому мы постоянно открываем новых актеров, а зачастую актеры становятся интересными режиссерами», - уточнила Ковалева.

Оценивает работы участников жюри под председательством заслуженного работника культуры России, режиссера-педагога Надежды Желудковой. Фестиваль продлится до 25 марта, конкурсные показы будут проходить по выходным.

«Награды победителям вручит художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский», - заключила Ковалева.