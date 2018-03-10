РИАМО - 10 мар. Труп мужчины с колото-резаным ранением живота обнаружили в квартире на юге Москвы, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 9 марта в 18:56 на службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире на Сумском проезде.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен труп мужчины 1976 года рождения с колото-резаным ранением живота. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.