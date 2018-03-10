РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска семейная пара напала на двух женщин, которые по их мнению припарковали машину на чужом месте у дома, конфликт произошел вечером 9 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

«Моя сестра приехала к себе во двор дома №30 на проспекте 50 лет Октября вечером в пятницу, припарковала машину у окна своей квартиры так, чтобы не мешать проезду других машин и пешеходам. На нее стала кричать пьяная женщина, которая утверждала, что это ее парковочное место. За сестру заступилась мама. Тогда к пьяной женщине присоединился ее муж, и они попытались избить нашу маму», - сказала собеседница.

Она добавила, что пострадавшие вызвали полицию, и агрессивных соседей забрали. На нападавших написали заявление.

По ее словам, она сняла видео, где соседи агрессивно ругаются с пострадавшими за место, но нападение снять не успела.