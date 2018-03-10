РИАМО – 10 мар. Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев заявил о необходимости появления в стране вице-премьера по цифровой экономике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мариничев отметил возрастающую роль цифровых технологий в жизни страны и ее жителей.

«Вице-премьер по цифровой экономике России сегодня даже больше, чем нужен. Последнее время ситуация складывается так, что «цифра» пронизывает все отрасли и сшивает их, как нить, следующая за иглой. Можно сказать, что вся экономика сегодня на цифровой «игле», - сказал Интернет-омбудсмен.

Он также обратил внимание на роль регулирования этой сферы со стороны государства. Эксперт отметил, что это необходимо, однако должно осуществляться в разумных пределах.

По словам Мариничева, хороший вице-премьер по цифровой экономике «способен не только снять напряженность последних лет, связанную с неумелой регуляторикой, но и вселить оптимизм в профессиональное сообщество», а также «дать новый толчок развитию всех без исключения отраслей, взявших за базис современные цифровые решения».