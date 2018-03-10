РИАМО - 10 мар. Сотрудники полиции изъяли свыше 100 граммов героина у 26-летнего приезжего в деревне Ивашево Ногинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлен и задержан 26-летний уроженец Средней Азии. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяли пакет с неизвестным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством героином весом более 100 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228 УК РФ «Хранение наркотического средства в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до десяти лет.