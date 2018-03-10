РИАМО - 10 мар. Мужчину с проникающим ножевым ранением живота госпитализировали в больницу подмосковного Ногинска, за преступление задержали молодого человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 9 марта в 03:10 от дома на улице Ильича в Ногинске бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» местный житель 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД молодой человек 1995 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».