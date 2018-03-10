«На факультете фундаментальной физико-химической инженерии МГУ провели четыре «воспитательных беседы» со студентами и аспирантами всех курсов – об этом сообщила инициативная группа университета. Заместитель декана Людмила Григорьева призвала всех учащихся не подписывать петицию против строительства футбольной фан-зоны на территории МГУ», - говорится в сообщении.

Тем, кто уже подписал петицию, говорят отказаться от своих слов. По мнению замдекана, активисты на самом деле ратуют не за родной кампус, а являются простыми провокаторами. Один из студентов записал ее слова.

Григорьева рассказала студентам об угрозе тюремного заключения и призвала их написать, что они были введены в заблуждение. А фан-зона будет находиться не на территории МГУ, а в 300 метрах от нее.

В конце февраля активисты пытались передать петицию, которую к тому времени подписали более 4 тысяч человек, ректору университета Виктору Садовничему, но так и не смогли попасть к нему в кабинет. Администрация вуза заблокировала все входы на этаж, где находится руководитель МГУ.

Инициативная группа МГУ утверждает, что установка фан-зоны к чемпионату мира по футболу уничтожит исторический облик кампуса университета и Воробьевых гор.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».