РИАМО - 10 мар. Водителям в Москве рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за ожидаемых осадков в виде снега, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения», - говорится в сообщении.

Также ведомство призывает пешеходов быть внимательнее на дорогах и по возможности использовать светоотражающие элементы.