РИАМО – 10 мар. Американский певец Джейсон Деруло опубликовал на своей странице в YouTube песню Colors, которая является официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу в России, сообщает Газета.ru.

«Деруло исполнит композицию на открытии турнира 14 июня на стадионе «Лужники» перед матчем Россия - Саудовская Аравия», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».