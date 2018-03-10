РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Тренер и хоккеисты клуба «Витязь» проведут в подмосковном Подольске совместную тренировку с местной любительской командой «Родина» в целях поддержки дворового спорта, сообщается на сайте ХК.

«Валерий Белов, Максим Афиногенов и Алексей Семенов примут участие в акции, посвященной развитию дворового хоккея. В Подольске 10 марта пройдет необычное мероприятие. Главный наставник «Витязя» Валерий Белов с игроками клуба на открытом воздухе проведут мастер-класс, а также примут участие в товарищеском матче с любительской командой «Родина», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на хоккейной площадке школы №24 (Пахринский проезд, 6). Начало в 12:00.

Подольская дворовая хоккейная лига по итогам 2017 года была признана лучшей в России по версии «Ассоциации дворового спорта».