РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане в СНТ «Ордынцы», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Вечером 9 марта в 19:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, СНТ «Ордынцы».

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 00:14. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.